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29 октября, 21:58

Воздушную тревогу объявили в четырёх областях Украины

В ночь на воскресенье на Украине объявили воздушную тревогу в четырёх областях. Это следует из данных на официальном ресурсе по оповещению.

Тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. А до этого она охватывала все регионы страны, в том числе столицу.

Зеленский предупредил о новых отключениях электричества на Украине

Зеленский предупредил о новых отключениях электричества на Украине

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил об ударах по крупному энергетическому объекту на Украине, что привело к значительному дефициту электроэнергии в центральной части страны.

Напомним, что российские военные регулярно наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Уже в первый день таких действий несколько крупных городов остались без света и воды.

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ТАСС / EPA / SERGEY KOZLOV

Андрей Григорьев

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