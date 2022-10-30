Воздушную тревогу объявили в четырёх областях Украины
В ночь на воскресенье на Украине объявили воздушную тревогу в четырёх областях. Это следует из данных на официальном ресурсе по оповещению.
Тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. А до этого она охватывала все регионы страны, в том числе столицу.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил об ударах по крупному энергетическому объекту на Украине, что привело к значительному дефициту электроэнергии в центральной части страны.
Напомним, что российские военные регулярно наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Уже в первый день таких действий несколько крупных городов остались без света и воды.
ТАСС / EPA / SERGEY KOZLOV