Воздушную тревогу объявили в четырёх областях Украины

В ночь на воскресенье на Украине объявили воздушную тревогу в четырёх областях. Это следует из данных на официальном ресурсе по оповещению.

Тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. А до этого она охватывала все регионы страны, в том числе столицу.

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил об ударах по крупному энергетическому объекту на Украине, что привело к значительному дефициту электроэнергии в центральной части страны.