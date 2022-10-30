Зеленский предупредил о новых отключениях электричества на Украине

На Украине продолжатся аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии, так как её запасов пока ещё хватает не полностью. Это признал президент страны Владимир Зеленский в видеообращении.

"Стабилизационных и аварийных отключений на порядок меньше. Но есть ещё такая необходимость, и в отдельных городах и районах ограничения ещё возможны. В частности, это Кировоградская область, некоторые другие регионы", — пояснил Зеленский в телеграм-канале.

Особенно сложной он назвал ситуацию в Умани и Уманском районе Черкасской области. При этом отметил, что в Киевской области ситуация была критической, но теперь якобы исправляется. Зеленский также подчеркнул, что возврат технической возможности не означает преодоление дефицита энергии в системе, поэтому горожане должны сознательно пользоваться электричеством.

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил об ударах по крупному энергетическому объекту на Украине, что привело к значительному дефициту электроэнергии в центральной части страны.