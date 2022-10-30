Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за первого снега
Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, ожидающегося сегодня, 30 октября. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.
"Ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. В ночь на понедельник выпадет первый снег, его прирост может составить до одного сантиметра. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности", — приводятся его слова в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.
Бирюков рассказал, что в столице подготовлена спецтехника для проведения противогололёдной обработки и уборки дорог и тротуаров. Также круглосуточно дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов, готовых в срочном порядке выехать.
О похолодании на предстоящей неделе москвичей предупредили ещё 29 октября. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в ночь на понедельник температура воздуха понизится до минус пяти градусов, ещё возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв