Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за первого снега

Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, ожидающегося сегодня, 30 октября. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

"Ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. В ночь на понедельник выпадет первый снег, его прирост может составить до одного сантиметра. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности", — приводятся его слова в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Бирюков рассказал, что в столице подготовлена спецтехника для проведения противогололёдной обработки и уборки дорог и тротуаров. Также круглосуточно дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов, готовых в срочном порядке выехать.