В США напомнили об "игре" Зеленского без штанов на рояле

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон и его коллега Трейс Галлахер напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому его юмористический номер, который называется "Игра на рояле без рук".

Галлахер вспомнил эту сцену в ходе обсуждения выступления британского комика-трансгендера Джордана Грея, который сорвал с себя одежду на сцене и стал плясать в обнажённом виде, а потом начал играть на синтезаторе. Журналист заметил, что нечто подобное исполнил в 2016 году Зеленский. Он также привёл пост одного из пользователей "Твиттера":

"Ну кто из нас не играл "Хава Нагилу" на пианино своими <…> (гениталиями. — Прим. Лайфа), а затем вёл свою страну в бой?" — прочитал Галлахер.