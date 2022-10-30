В США напомнили об "игре" Зеленского без штанов на рояле
Ведущий Fox News Галлахер напомнил Зеленскому о его номере "Игра на рояле без рук"
Номер Зеленского с игрой на рояле без рук. Обложка © YouTube-канал Студия Квартал 95 Online
Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон и его коллега Трейс Галлахер напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому его юмористический номер, который называется "Игра на рояле без рук".
Галлахер вспомнил эту сцену в ходе обсуждения выступления британского комика-трансгендера Джордана Грея, который сорвал с себя одежду на сцене и стал плясать в обнажённом виде, а потом начал играть на синтезаторе. Журналист заметил, что нечто подобное исполнил в 2016 году Зеленский. Он также привёл пост одного из пользователей "Твиттера":
"Ну кто из нас не играл "Хава Нагилу" на пианино своими <…> (гениталиями. — Прим. Лайфа), а затем вёл свою страну в бой?" — прочитал Галлахер.
Ранее ведущий Fox News Карлсон резко раскритиковал Зеленского из-за очередной просьбы о помощи. Журналист, назвав украинского президента троллем, подчеркнул, что у США тоже есть "критические экономические нужды".