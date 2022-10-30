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30 октября, 05:52

Украинский боксёр Ломаченко нанёс американцу Ортису первое поражение в карьере

Украинский боксёр Василий Ломаченко одержал победу над американцем Джамейном Ортисом в главном бою турнира в Нью-Йорке. Поединок продлился все 12 раундов, а судьи единогласно отдали победу Ломаченко.

Это поражение стало для Ортиса первым в карьере. На счету Ломаченко стало 17 побед при двух поражениях.

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Ранее украинский боксёр Александр Усик заявил, что после поединка с Тайсоном Фьюри намерен разобраться с Деонтеем Уайлдером. К слову, менеджер украинского спортсмена Александр Красюк уже подтвердил журналистам, что бой с Фьюри состоится.

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Twitter / LOMA

Артур Лапсаков

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