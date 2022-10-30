Украинский боксёр Ломаченко нанёс американцу Ортису первое поражение в карьере

Украинский боксёр Василий Ломаченко одержал победу над американцем Джамейном Ортисом в главном бою турнира в Нью-Йорке. Поединок продлился все 12 раундов, а судьи единогласно отдали победу Ломаченко.

Это поражение стало для Ортиса первым в карьере. На счету Ломаченко стало 17 побед при двух поражениях.