Украинский боксёр Ломаченко нанёс американцу Ортису первое поражение в карьере
Украинский боксёр Василий Ломаченко одержал победу над американцем Джамейном Ортисом в главном бою турнира в Нью-Йорке. Поединок продлился все 12 раундов, а судьи единогласно отдали победу Ломаченко.
Это поражение стало для Ортиса первым в карьере. На счету Ломаченко стало 17 побед при двух поражениях.
Ранее украинский боксёр Александр Усик заявил, что после поединка с Тайсоном Фьюри намерен разобраться с Деонтеем Уайлдером. К слову, менеджер украинского спортсмена Александр Красюк уже подтвердил журналистам, что бой с Фьюри состоится.
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Twitter / LOMA