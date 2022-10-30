Овечкин до четырёх шайб сократил отставание от Гретцки по голам в гостевых матчах НХЛ

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил одну из шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилла" (3:0) и сократил отставание от Уэйна Гретцки по количеству голов в лиге.

Теперь на счету Овечкина 784 заброшенные шайбы в 1283 матчах. От второго места, которое занимает Горди Хоу, он отстаёт на 17 голов. Рекордсменом является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

При этом 398 шайб россиянин забросил в выездных матчах, что уже является вторым результатом в истории лиги, лидером в этой номинации также является Гретцки (402).