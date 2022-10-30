Канадцы пришли в бешенство из-за решения властей по Украине

Зрители телеканала CBC News раскритиковали в YouTube решение властей Канады выпустить государственные облигации для сбора денег на помощь Украине, о чём объявил ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Согласно решению Оттавы, облигации будут предлагаться канадцам в основных банках страны со сроком обращения пять лет. В ответ на это пользователи предложили продать Правительство Канады и отправить его на Украину. Комментаторы напомнили властям, что пора позаботиться о своих согражданах, выпустив облигации, например, для помощи местному здравоохранению. Канадцы негодуют, ведь в стране живут тысячи бездомных в палатках. Кроме того, есть и другие страны, которые нуждаются в финансовой поддержке.

"Что касается Канады, то она уже достаточно дала Украине. А как насчёт тех, кто пострадал от наводнений в Пакистане, Индии или Мексике? В нашей стране тоже очень много бездомных. Сосредоточьтесь на тех, у которых ничего не осталось", — написал один из пользователей.