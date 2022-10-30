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30 октября, 04:43

Россиянам рассказали, какие продукты помогут успокоиться

Нутрициолог Свиридова: Справиться с беспокойством помогут шоколад и ромашковый чай

Чтобы лучше справляться со стрессом и быть спокойнее, в рацион нужно добавлять побольше природных антидепрессантов. Такой совет дала нутрициолог Елена Свиридова. Одним из таких она назвала ромашковый чай, который, по данным учёных, способен снимать симптомы депрессии и купировать тревожные расстройства. Он снижает тревожность и усиливает выработку дофамина, серотонина. Уровень серотонина повышает и шоколад, что помогает не только побороть беспокойство, но и улучшить работу мозга.

"Вопреки заблуждениям, пользу приносит не только горький, но и молочный шоколад. Однако важно помнить, что это очень калорийный продукт, поэтому злоупотреблять им не стоит", — предупредила Свиридова в интервью RT.

Также в список "радостных" продуктов эксперт включила бананы. В них много аминокислот, способствующих выработке серотонина, а ещё калия и магния, помогающих бороться со стрессом. Авокадо тоже легко побеждает чувство голода и отличается антистрессовым воздействием. Также полезно есть орехи, содержащие магний, цинк, витамины группы В и кислоты омега-3.

Кроме того, по словам нутрициолога, не стоит забывать о ягодах, богатых клетчаткой и витаминами. Они нормализуют пищеварение и сдерживают скачки сахара.

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Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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