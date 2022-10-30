Вооружённые силы Украины бессистемно используют в Донбассе американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, не прицеливаясь и нанося удары наугад. Об этом заявил депутат парламента Донецкой Народной Республики подполковник Андрей Баевский.



В интервью ТАСС он пояснил, что эта ракета поначалу предназначалась для поражения радиолокационных систем ПВО. Головка самонаведения реагирует на излучение радара, поражая затем ключевые системы комплексов противовоздушной обороны. Баевский отметил, что опыт применения этой ракеты ВСУ сложно назвать успешным. Там используют её как простую ракету с дальностью до 150 км и мощной боевой частью в 66 кг. Снаряд запускают максимально издалека по крупным населённым пунктам, надеясь, что головка самонаведения что-то "захватит на подлёте".

"Естественно, ни о каком поражении систем ПВО и речь не идёт, наводится она совершенно произвольно на случайный источник радиоизлучения, которым в современном городе может быть вообще что угодно — от вышки сотовой связи до радиостанции в кабине дальнобойщика", — пояснил Баевский, назвав именно этот фактор возможной причиной попадания подобных ракет в гражданские объекты.