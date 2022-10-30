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30 октября, 01:35

"Не могут обеспечить ПВО": ВСУ вынуждены отодвигать РСЗО от линии соприкосновения

Подполковник Баевский: ВСУ не могут обеспечить оборону огневых позиций

Вооружённые силы Украины не могут обеспечить оборону своих огневых позиций, из-за чего им приходится максимально отводить ракетные системы залпового огня от линии соприкосновения. Об этом заявил подполковник, депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский.


"Противник не может обеспечить ПВО над районами огневых позиций артиллерии. Соответственно, единственной защитой в такой ситуации является максимальное удаление от линии боевого соприкосновения. Что и делается ВФУ", — пояснил Баевский ТАСС, говоря о ВСУ.

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"ВКонтакте" / Минобороны России

Анатолий Симоненко

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