В Южной Корее объявили национальный траур из-за гибели людей в давке

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур из-за трагедии, произошедшей накануне в Сеуле, — гибели почти 150 человек во время давки на праздновании Хэллоуина в центре города. Лидер страны выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Напомним, что трагедия произошла, когда толпа двигалась через узкую улицу в сторону местного бара, где якобы должна была находиться k-pop-знаменитость. По последним данным, погибло 149 человек, в том числе двое иностранцев. Выходцами из какой страны они были, пока не ясно.