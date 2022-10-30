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30 октября, 01:15

В Южной Корее объявили национальный траур из-за гибели людей в давке

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур из-за трагедии, произошедшей накануне в Сеуле, — гибели почти 150 человек во время давки на праздновании Хэллоуина в центре города. Лидер страны выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Власти Сеула получили 270 сообщений о пропавших без вести после давки

Власти Сеула получили 270 сообщений о пропавших без вести после давки

Напомним, что трагедия произошла, когда толпа двигалась через узкую улицу в сторону местного бара, где якобы должна была находиться k-pop-знаменитость. По последним данным, погибло 149 человек, в том числе двое иностранцев. Выходцами из какой страны они были, пока не ясно.

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ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN

Анатолий Симоненко

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