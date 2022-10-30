Байдена возмутило решение России по зерновой сделке
Байдена возмутило решение России приостановить зерновую сделку
Президент США Джо Байден отреагировал на решение России приостановить участие в сделке по вывозу продовольствия с Украины. По его мнению, у Москвы не было причин поступать так.
"Это полностью возмутительно, это приведёт к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом", — сказал лидер США, общаясь с журналистами на избирательном участке в Уилмингтоне (штат Делавэр), где он досрочно проголосовал на промежуточных выборах в Конгресс США.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после того, как утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".
Flickr / whitehouse