Байдена возмутило решение России по зерновой сделке

Президент США Джо Байден отреагировал на решение России приостановить участие в сделке по вывозу продовольствия с Украины. По его мнению, у Москвы не было причин поступать так.

"Это полностью возмутительно, это приведёт к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом", — сказал лидер США, общаясь с журналистами на избирательном участке в Уилмингтоне (штат Делавэр), где он досрочно проголосовал на промежуточных выборах в Конгресс США.