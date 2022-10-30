Россиянам объяснили, какую температуру при болезни можно не сбивать

Рост температуры во время болезни — это нормальная реакция организма на инфекцию. Клетки в таких условиях способны принимать более "агрессивный" настрой. Кроме того, в них ускоряются обменные процессы. Об этом рассказал врач Андрей Звонков.

В интервью радио Sputnik он пояснил, что, если температура не превышает 38 градусов, не стоит её сбивать. В такой среде лимфоциты и лейкоциты более активно и агрессивно уничтожают болезнетворные микроорганизмы. А вот интервал температуры между 38 и 38,5 градуса может стать спорным. В этой ситуации лучше ориентироваться на состояние и учитывать особенности болезни. Например, если температуру можно спокойно терпеть, лучше не хвататься за жаропонижающие. Вместе с тем, насколько высокая температура помогает бороться с гриппом, настолько она неэффективна против CoViD-19.

А вот если температура поднимается выше 39 градусов, её нужно обязательно сбивать лекарствами, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, советует Звонков.

"Слишком высокая температура может представлять угрозу жизни человека. Если она поднялась до 39 градусов, это уже опасно, особенно если речь идёт о ребёнке. На таком уровне надо сбивать, без вариантов", — пояснил Звонков.