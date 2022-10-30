"Не знаю, как решилась": Красная Шапочка из советского фильма вышла замуж в 55 лет

Актриса Яна Поплавская, известная по главной роли в советском фильме "Про Красную Шапочку", в возрасте 55 лет вышла замуж. Её избранником стал радиоведущий Евгений Яковлев, с которым она прожила семь лет. Этим событием она поделилась в своём телеграм-канале. На видео пара трогательно обменивается кольцами, выслушивает поздравления и скрепляет союз поцелуем.

Актриса Яна Поплавская вышла замуж за радиоведущего Евгения Яковлева. Видео @ Telegram / Яна Поплавская

"Решили показать пример ТРАДИЦИОННОГО брака! Пропагандируем семейные ценности. Если за пропаганду ЛГБТ многомиллионный штраф, можно ли получить премию за пропаганду брака женщины и мужчины? Мы поженились спустя семь лет совместной жизни и 15 лет знакомства. Теперь официальные муж и жена. Даже не знаю, как я решилась на этот шаг", — написала актриса.