С палками и камнями: На западе Украины начались бои за янтарь

В селе Переброды Сарненского района Ровенской области Украины местные жители устроили массовые разборки. СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что в результате столкновений несколько человек получили травмы.

Массовая драка со стрельбой в Ровенской области Украины. Видео © Telegram / Рiвне 1283

СМИ пишут, что на кадрах противостояние местных копателей янтаря, которые не поделили добычу. На одном из видео заметно, что две группы, вооружённые палками и арматурой, вышли стенка на стенку. Также отчётливо слышны выстрелы, хотя, учитывая, что там же находятся правоохранители, нельзя исключать, что стреляет кто-то из них. Пресс-служба местной полиции сообщила, что по факту беспорядков было открыто шесть уголовных производств по статьям о незаконном завладении транспортным средством, хулиганстве и умышленных лёгких телесных повреждениях.

"Известно, что между двумя компаниями жителей села Переброды за долгое время установились неприязненные отношения. За прошедшие сутки произошли драки, во время которых несколько человек получили незначительные телесные повреждения. Среди пострадавших несовершеннолетних нет", — говорится в сообщении ведомства.