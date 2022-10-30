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29 октября, 23:30

"Пытка" гимном России: В Чехии дети украинских беженцев столкнулись с травлей

Aktuálně.cz: В школах Чехии дети беженцев с Украины столкнулись с травлей

Дети украинских беженцев сталкиваются с травлей в школах Чехии, поскольку они плохо владеют чешским и "выглядят иначе". Об этом пишет местное издание Aktuálně.cz.

"Насмешки, плевки в тетрадь и российский гимн на переменах. В некоторых чешских школах украинским детям их одноклассники устраивают травлю", — рассказывает автор статьи.

В стране на слуху история из начальной школы города Лазне-Белоград. Там ученики второго класса включили гимн России, когда их украинская одноклассница зашла в классную комнату.

"Причина не в ненависти чешских детей к украинским одноклассникам, а прежде всего в ненависти их родителей, которые передают её своим детям, а те неосознанно распространяют дальше, даже не понимая, что это проблема", — говорит староста чешского посёлка Тетин Матей Главаты.

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Ранее Лайф сообщал, что в Чехии обвинили украинцев в "бизнесе на людях". По данным местного издания, в последние месяцы страна столкнулась с резким увеличением числа беженцев. В ходе расследования по данному делу было задержано около 125 проводников-нелегалов.

Обложка ©

ТАСС / УЗФ / MARTIN DIVISEK

Андрей Григорьев

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