Бангкок и Пхукет стали доступнее для россиян

В это воскресенье, 30 октября, российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет рейсы в Таиланд. Полёты будут совершаться в Бангкок и на Пхукет. Согласно расписанию на сайте компании, в Бангкок будут летать Airbus A330-300, а на Пхукет — Boeing 777-300ER.

Российские авиакомпании сейчас осторожно планируют маршруты из-за антироссийских санкций. Так, например, ЕС запрещает поставлять гражданские самолёты и запчасти, а лизингодателей обязали аннулировать контракты с российскими авиакомпаниями. Евросоюз, США, Канада и несколько других стран и вовсе закрыли небо для самолётов из РФ.