"Договорняк с Западом": Мирошник уличил Польшу в тихой аннексии Украины
Мирошник: Польша уже начала тихую аннексию Украины
Договорившись с западными странами, Польша уже пытается "тихо аннексировать" соседние регионы Украины. Об этом заявил глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
"Польша тихо пытается аннексировать западную часть Украины. И договорняк с Западом по этому поводу, безусловно, есть", — цитирует Мирошника ТАСС.
Владимир Зеленский принимает участие в этом процессе, считает Мирошник. Он отметил, что многие страны Запада хотели бы аннексировать украинские земли, "поучаствовать в разделе будет достаточно", но Польша занимает наиболее агрессивную позицию. Среди остальных претендентов на земли он называет Румынию и Венгрию. Варшава же, "называя себя адвокатом Украины", одновременно претендует на её территорию, отметил глава представительства ЛНР.
Ранее издание Modern Diplomacy писало, что Польшу уличили в подготовке спецоперации по захвату Западной Украины. По словам авторов статьи, Варшава собирается ввести войска, чтобы затем провести там референдум о вхождении занятых регионов в состав Польши. Всё это будет сделано к тому моменту, когда ВСУ потерпят полное поражение в конфликте с РФ.
ТАСС / Сергей Фадеичев