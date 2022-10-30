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29 октября, 22:41

"Договорняк с Западом": Мирошник уличил Польшу в тихой аннексии Украины

Мирошник: Польша уже начала тихую аннексию Украины

Договорившись с западными странами, Польша уже пытается "тихо аннексировать" соседние регионы Украины. Об этом заявил глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

"Польша тихо пытается аннексировать западную часть Украины. И договорняк с Западом по этому поводу, безусловно, есть", — цитирует Мирошника ТАСС.

Владимир Зеленский принимает участие в этом процессе, считает Мирошник. Он отметил, что многие страны Запада хотели бы аннексировать украинские земли, "поучаствовать в разделе будет достаточно", но Польша занимает наиболее агрессивную позицию. Среди остальных претендентов на земли он называет Румынию и Венгрию. Варшава же, "называя себя адвокатом Украины", одновременно претендует на её территорию, отметил глава представительства ЛНР.

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Ранее издание Modern Diplomacy писало, что Польшу уличили в подготовке спецоперации по захвату Западной Украины. По словам авторов статьи, Варшава собирается ввести войска, чтобы затем провести там референдум о вхождении занятых регионов в состав Польши. Всё это будет сделано к тому моменту, когда ВСУ потерпят полное поражение в конфликте с РФ.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Арина Родионова

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