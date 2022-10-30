"Договорняк с Западом": Мирошник уличил Польшу в тихой аннексии Украины

Договорившись с западными странами, Польша уже пытается "тихо аннексировать" соседние регионы Украины. Об этом заявил глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

"Польша тихо пытается аннексировать западную часть Украины. И договорняк с Западом по этому поводу, безусловно, есть", — цитирует Мирошника ТАСС.

Владимир Зеленский принимает участие в этом процессе, считает Мирошник. Он отметил, что многие страны Запада хотели бы аннексировать украинские земли, "поучаствовать в разделе будет достаточно", но Польша занимает наиболее агрессивную позицию. Среди остальных претендентов на земли он называет Румынию и Венгрию. Варшава же, "называя себя адвокатом Украины", одновременно претендует на её территорию, отметил глава представительства ЛНР.