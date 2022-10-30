Массово откачивали на асфальте: Жертв давки в центре Сеула пытались спасти более тысячи врачей

Свыше 1700 врачей и спасателей, а также 140 машин скорой помощи и пожарной службы были брошены на место давки, произошедшей в центре Сеула. По последним данным, спасти не удалось 149 человек, в том числе двух иностранцев. Пострадало около 150 человек. Такие данные приводят местные спасательные службы.

Давка на праздновании Хэллоуина в Сеуле привела к гибели людей. Видео @ Twitter / @Bartosz732 / @RAM_meteo / @mamont_izkopaem / @Iminofff / @en3puntostv

Примечательно, что, когда некоторых уже откачивали на земле, другие продолжали танцевать под громкую музыку рядом. Её выключили, только когда организаторы поняли масштаб трагедии.