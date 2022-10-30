Массово откачивали на асфальте: Жертв давки в центре Сеула пытались спасти более тысячи врачей
Среди 149 погибших в давке в центре Сеула оказались два иностранца
Свыше 1700 врачей и спасателей, а также 140 машин скорой помощи и пожарной службы были брошены на место давки, произошедшей в центре Сеула. По последним данным, спасти не удалось 149 человек, в том числе двух иностранцев. Пострадало около 150 человек. Такие данные приводят местные спасательные службы.
Давка на праздновании Хэллоуина в Сеуле привела к гибели людей. Видео @ Twitter / @Bartosz732 / @RAM_meteo / @mamont_izkopaem / @Iminofff / @en3puntostv
Примечательно, что, когда некоторых уже откачивали на земле, другие продолжали танцевать под громкую музыку рядом. Её выключили, только когда организаторы поняли масштаб трагедии.
Давка случилась на прогулочной улице Итхэвон в центре столицы Южной Кореи. Там отмечали Хэллоуин. Лайф рассказывал, что трагедия произошла, когда толпа двигалась через узкую улицу в сторону местного бара, где якобы должна была находиться k-pop-знаменитость.
ТАСС / AP / Lee Ji-eun