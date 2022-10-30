Движение судов по зерновой сделке поставили на паузу
В СЦК не договорились о движении судов по зерновой сделке 30 октября
О движении судов по морскому гуманитарному коридору в Чёрном море 30 октября в рамках зерновой сделки договориться не удалось. Об этом говорится в заявлении представителя ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Исмини Паллы.
"Совместное соглашение в СКЦ по движению входящих и выходящих судов 30 октября не достигнуто", — отмечается там.
Накануне, до разрыва договорённостей, по коридору смогли проследовать девять судов. Как рассказали в представительстве ООН, пять из них отправились из портов Украины, а четыре — в них. Более десяти судов в целом по двум направлениям ожидают разрешения войти в коридор.
"Координатор ООН по Черноморской зерновой инициативе Амир Абдулла был уведомлён сегодня делегацией Российской Федерации в Совместном координационном центре (СКЦ) о своей озабоченности по поводу безопасности движения торговых судов в рамках Черноморской зерновой инициативы. Господин Абдулла довёл это до сведения турецкой и украинской делегаций в СКЦ", — сказано в сообщении представителя ООН.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после того, как утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".
ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN