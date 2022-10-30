Движение судов по зерновой сделке поставили на паузу

О движении судов по морскому гуманитарному коридору в Чёрном море 30 октября в рамках зерновой сделки договориться не удалось. Об этом говорится в заявлении представителя ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Исмини Паллы.

"Совместное соглашение в СКЦ по движению входящих и выходящих судов 30 октября не достигнуто", — отмечается там.

Накануне, до разрыва договорённостей, по коридору смогли проследовать девять судов. Как рассказали в представительстве ООН, пять из них отправились из портов Украины, а четыре — в них. Более десяти судов в целом по двум направлениям ожидают разрешения войти в коридор.