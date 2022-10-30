Высокая инфляция посадила Запад в лужу, пишут британские СМИ
Economist: Высокая инфляция застала Запад врасплох из-за ошибочных прогнозов
Экономики стран Запада оказались застигнутыми врасплох высокой инфляцией. А больше всего поражает "её отказ уходить", пишет британский журнал The Economist. Издание считает, что виновны в первую очередь составители ошибочных прогнозов Международного валютного фонда и Федеральной резервной системы США.
Посадила Запад в лужу, как считает издание, ФРС, когда в 2020 году спрогнозировала рост цен менее чем на 2%. В ещё более глубокую лужу ФРС угодила в 2021 году, когда посчитала, что в 2022-м инфляция составит всего 2,6%, а между тем цены выросли уже более чем на 5%. МВФ также грубо недооценивал темпы роста цен, говорится в статье.
Вторая причина нынешних экономических проблем Запада — сильный рост зарплаты из-за низкой производительности труда и заниженного ожидания кризисной ситуации.
"Снижение реальной заработной платы может сработать тормозом для расходов и инфляции", — утверждает журнал.
Третий фактор — инфляционные ожидания. Люди планируют доходы и потребление, исходя из своих представлений о будущем. Между тем, пишут авторы статьи, недавний опыт сыграл серьёзную роль в формировании таких убеждений.
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