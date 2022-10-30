"Запросил списки": СМИ узнали о подготовке Маском массовых увольнений в Twitter
NYT: Илон Маск приказал начать увольнение сотрудников Twitter
Сотрудников Twitter начнут увольнять. Соответствующий приказ отдал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
"Илон Маск планировал начать увольнения работников Twitter уже в субботу, сообщили четыре человека, знакомых с ситуацией, причём у некоторых менеджеров запросили списки сотрудников для сокращения", — сообщает газета.
Всего на момент покупки Маском компании там было 7500 сотрудников, сколько из них будут уволены — пока не известно. 1 ноября им должны выдаваться гранты в виде акций. Увольнения в Twitter будут происходить до этой даты, пишет издание. Сообщается, что эти выплаты обычно составляют значительную часть заработной платы. Между тем, "Блумберг" сообщал ранее, что Twitter уже начал увольнять сотрудников после покупки компании Маском. Так, в соцсетях появлялась информация, что дали отставку всей команде дата-инженеров.
Как писал Лайф ранее, сотрудники Twitter вынужденно распечатали коды, опасаясь увольнения. Это было сделано на случай, если работникам придётся доказывать свою востребованность. Издание также сообщает, что для предотвращения внесения изменений в приложение соцсеть ввела "замораживание кода".
ТАСС / Zuma