"Запросил списки": СМИ узнали о подготовке Маском массовых увольнений в Twitter

Всего на момент покупки Маском компании там было 7500 сотрудников, сколько из них будут уволены — пока не известно. 1 ноября им должны выдаваться гранты в виде акций. Увольнения в Twitter будут происходить до этой даты, пишет издание. Сообщается, что эти выплаты обычно составляют значительную часть заработной платы. Между тем, "Блумберг" сообщал ранее, что Twitter уже начал увольнять сотрудников после покупки компании Маском. Так, в соцсетях появлялась информация, что дали отставку всей команде дата-инженеров.