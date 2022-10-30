До 57 тысяч ежемесячно: Россиянам рассказали, как получать дополнительные выплаты

Россиянам положены пожизненные дополнительные льготы, если им присвоен статус "Почётный гражданин", рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По её словам, это звание можно получить как на уровне города или муниципального образования, так и на уровне целого региона. Оно присваивается за высокие достижения в развитии производства, экономики, техники, науки, культуры, искусства, образования, воспитания, здравоохранения. Также его можно получить за высокий вклад в области охраны окружающей среды, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей либо укрепления мира и согласия среди горожан.

"Устанавливается ежегодное ограничение по количеству человек, которые могут быть удостоены такого звания в год. Это звание присваивается пожизненно", — рассказала агентству "Прайм" Лебединская.

Чаще всего льготы устанавливаются на региональном уровне, однако часть из них едины на территории всей страны, включая бесплатный проезд на общественном транспорте и приём у должностных лиц вне очереди. Размер льгот зависит от муниципального образования и его финансового положения. В некоторых, где за несколько отчётных финансовых лет доля дотаций из других бюджетов превышала 20% собственных расходов, их и вовсе не могут назначить.



В Минераловодском городском округе Ставрополья, например, ежемесячная выплата составляет 2140 рублей, в Будённовске единовременно 10 000 рублей, а потом по 500 в месяц.

В некоторых объектах вроде Саратова или Самары выплаты достигают 50 000 в год, ежегодно сумма пересматривается из-за роста индекса потребительских цен. В случае смерти почётного гражданина государство выделяет до 50 000 на его похороны. А вот в городе Тарко-Сале Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа почётным гражданам единовременно выплачивается 15 000 рублей, а после этого ежемесячно по 10 000. К празднованию Дня района полагается небольшая прибавка — 5000 рублей.

В Москве ежемесячные выплаты могут достигать 57 383 рублей. А вот в Северной столице доплата привязана к МРОТ. Более полную информацию Лебединская советует искать на сайтах муниципальных образований.