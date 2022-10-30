Миллиардеру из России разрешили в Лондоне жить на $70 тысяч в месяц

Российский миллиардер Пётр Авен получил разрешение властей Великобритании на размораживание части его счетов. Бизнесмену дали доступ к одному миллиону фунтов стерлингов (1,16 миллиона долларов, или около 71 миллиона рублей по текущему курсу), пишет The Daily Telegraph.

По данным издания, Авену разрешили снимать со счетов по 60 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов, 4,3 миллиона рублей) в месяц на текущие траты. А ещё он сможет разом получить 388 тысяч фунтов стерлингов, чтобы расплатиться с долгами.

Ранее в этом году журнал Forbes оценил состояние Авена в 4,3 миллиарда долларов. Однако 28 февраля он попал в британский санкционный список и потерял доступ к значительной части своих средств.