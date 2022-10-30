Власти Сеула получили 270 сообщений о пропавших без вести после давки

После трагедии, произошедшей в районе Итхэвон в центре Сеула, где люди массово погибли в давке, власти южнокорейской столицы получили порядка 270 обращений о пропавших без вести. Об этом пишет агентство Рёнхап.

Таковы данные на 07:00 по местному времени (1:00 мск). Эта информация собирается, анализируется и передаётся полиции.

Лайф рассказывал, что трагедия произошла, когда толпа двигалась через узкую улицу в сторону местного бара, где якобы должна была находиться k-pop-знаменитость. По последним данным, погибло 149 человек, в том числе двое иностранцев. Выходцами из какой страны они были, пока не ясно.