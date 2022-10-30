НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 октября, 00:46

"Ходячая катастрофа": Британцы высмеяли Трасс из-за сообщений о взломе её телефона

Читатели Daily Mail сочли Лиз Трасс катастрофой из-за сообщений о взломе её телефона

<p>Лиз Трасс. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/number10gov/52380576686/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Number 10</a></p>

Лиз Трасс. Фото © Flickr / Number 10

Британцы не просто не поверили в сообщения о взломе русскими хакерами телефона Лиз Трасс, но и посмеялись над неудачливым бывшим премьер-министром страны. Читатели Daily Mail назвали её "ходячей катастрофой".

Дискуссия развернулась под публикацией о якобы имевшем место взломе. Читатели газеты указали на неправдоподобность информации из-за того, что гаджет политика должен был проверяться. Если же этого не делали, то "безопасность в Великобритании — безумие", отметили комментаторы.

"Полная катастрофа во всех аспектах", "Она была бесполезна вплоть до некомпетентности на каждом посту в кабинете министров, который она занимала. Никогда ни перед кем не отчитывалась, никогда не осознавала своей презренной недееспособности", — написали читатели британского таблоида The Daily Mail.

Они выразили недоумение, откуда вообще у Трасс столько самоуверенности на фоне "полнейшей некомпетентности". И задались риторическим вопросом, было ли что-либо, что она сделала и что можно было бы считать успехом. А некоторые упрекнули её в том, что на своём посту она только "выпендривалась", и предположили, что кражу совершили как раз в это время. При этом они припомнили бывшему премьер-министру фото, где она сидит внутри танка в каске и камуфляжном жилете на полигоне НАТО.

"И когда же это было? Наверное, когда она выпендривалась на том танке в Эстонии", — предположили читатели издания.

"Сумасшествие налицо": Британцы признали правдивость слов Путина о невменяемости Трасс

"Сумасшествие налицо": Британцы признали правдивость слов Путина о невменяемости Трасс

Ранее Лайф писал, что российских хакеров заподозрили во взломе телефона Лиз Трасс. В результате якобы произошла утечка суперсекретных подробностей переговоров с союзниками. Кроме того, в чужих руках оказались переговоры с международными министрами иностранных дел о ситуации на Украине, включая обсуждение поставок западного оружия.

Напомним, 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. 25 октября король Карл III официально принял её отставку. В этот же день главой правительства стал новый лидер правящей в Великобритании Консервативной партии Риши Сунак, он встретился с монархом и получил мандат на формирование кабмина.

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров