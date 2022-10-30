"Ходячая катастрофа": Британцы высмеяли Трасс из-за сообщений о взломе её телефона

Британцы не просто не поверили в сообщения о взломе русскими хакерами телефона Лиз Трасс, но и посмеялись над неудачливым бывшим премьер-министром страны. Читатели Daily Mail назвали её "ходячей катастрофой".

Дискуссия развернулась под публикацией о якобы имевшем место взломе. Читатели газеты указали на неправдоподобность информации из-за того, что гаджет политика должен был проверяться. Если же этого не делали, то "безопасность в Великобритании — безумие", отметили комментаторы.

"Полная катастрофа во всех аспектах", "Она была бесполезна вплоть до некомпетентности на каждом посту в кабинете министров, который она занимала. Никогда ни перед кем не отчитывалась, никогда не осознавала своей презренной недееспособности", — написали читатели британского таблоида The Daily Mail.

Они выразили недоумение, откуда вообще у Трасс столько самоуверенности на фоне "полнейшей некомпетентности". И задались риторическим вопросом, было ли что-либо, что она сделала и что можно было бы считать успехом. А некоторые упрекнули её в том, что на своём посту она только "выпендривалась", и предположили, что кражу совершили как раз в это время. При этом они припомнили бывшему премьер-министру фото, где она сидит внутри танка в каске и камуфляжном жилете на полигоне НАТО.

"И когда же это было? Наверное, когда она выпендривалась на том танке в Эстонии", — предположили читатели издания.