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30 октября, 01:23

Жертвами давки в Сеуле стали 19 иностранцев

В Сеуле в давке во время празднования Хэллоуина погибло 19 иностранцев. Откуда они, не уточняется. Общее количество жертв выросло до 151 человека, сообщает Рёнхап.

Агентство со ссылкой на экстренные службы также приводит данные о 82 пострадавших. Из них 19 находятся в тяжёлом состоянии.

Телеканал YTN сообщал, что причиной давки мог стать слух, что в одном из баров района Итхэвон видели популярного поп-исполнителя. О ком именно речь, не уточняется. Люди массово устремились в узкий переулок, где расположено заведение.

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Итхэвон — один из центров ночной жизни Сеула. На празднование Хэллоуина туда в ночь на воскресенье отправились десятки тысяч молодых людей. Впервые за три года этому не мешали антиковидные ограничительные меры. Большинство жертв давки — люди в возрасте до 30 лет.

По данным местных СМИ, после трагедии власти южнокорейской столицы получили порядка 270 обращений о пропавших без вести. Эти списки передаются правоохранительным органам.

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Место давки в Сеуле. Фото © ТАСС / EPA / YONHAP

Андрей Григорьев

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