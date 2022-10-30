"А лампочка загорелась?": Байден не справился с голосованием без помощи

Президент США Джо Байден не справился с процессом голосования на промежуточных выборах в Конгресс. Американскому лидеру пришлось прибегнуть к помощи волонтёра.

Голосовать американский лидер отправился в штат Делавэр накануне днём, с собой на участок он привёл внучку — она участвовала в избирательной кампании впервые. Отдавал свой голос на промежуточных выборах в Конгресс президент досрочно. Заминка произошла уже на этапе регистрации, когда он расписывался за выданный бюллетень.

Когда глава Белого дома всё же отправился в кабинку, из-за шторы он обратился к помощнику. Тот стал отвечать и уточнять, на каком этапе находится процесс. Мужчина спросил Байдена, загорелась ли лампочка, и получил утвердительный ответ. Далее последовал короткий обмен репликами. Сотрудник поэтапно объяснял, что нужно делать. Внучка американского лидера справилась за минуту, ему самому понадобилось примерно полторы.

"Я проголосовал", — сказал в итоге президент США, признав, что получилось это не без помощи работников участка.