Финнам предрекли смерть от холода без российской энергии

Из-за прекращения поставок электроэнергии из России жителям Финляндии придётся в разгар зимы столкнуться с веерными отключениями света, пишут Bloomberg. Российский энергохолдинг "Интер РАО" не поставляет туд электричество с 14 мая в связи со сложностью приёма платежей за проданную электроэнергию. По данным за 2021 год, Россия поставила в Финляндию 8,2 миллиарда кВт.ч.

Как отмечает агенство, хотя из общего объёма электроэнергии российские поставки составляли небольшую часть, именно их отсутствие может привести к тяжёлым последствиям. По словам менеджера по сетевым операциям в финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкина, без запланированных веерных отключений электроэнергии, случится крупномасштабный сбой, вследствие которого некоторые люди могут погибнуть от холода.

Также издание приводит данные Минобороны Финляндии о том, что если электроэнергия отключится при минус 20 градусах Цельсия, перестанут работать электроприборы, встанет общественный транспорт, отключатся банкоматы и платёжные карты, закроются заправки. За 18 часов температура в домах опустится до плюс 10 градусов Цельсия, а через 30 деревянные строения станут промерзать, угрожая прорывом труб. 36 часов спустя холод "доберётся" и до многоэтажных бетонных домов. А через четыре дня и в них лопнут трубы и людям негде будет спастись от своей участи.