Две россиянки погибли в Сеуле во время давки
Помощь пострадавшим во время давки в Сеуле. Фото © ТАСС / AP / Lee Jin-man
Власти Южной Кореи сообщили о гибели ещё одной россиянки в результате давки, которая произошла в центре Сеула вечером 29 октября. Таким образом, жертвами трагедии стали уже две гражданки РФ. Ещё одна отделалась травмами, она в больнице.
"Нам сообщили ещё об одной погибшей девушке. На данный момент уже два человека", — приводит ТАСС комментарий представителя посольства.
Лайф рассказывал, что давка случилась на прогулочной улице Итхэвон в центре столицы Южной Кореи. Там отмечали Хэллоуин. Трагедия произошла, когда толпа двигалась через узкую улицу в сторону местного бара, где якобы должна была находиться k-pop-знаменитость. По последним данным, погиб 151 человек, в том числе 19 иностранцев.