НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 октября, 02:53

Две россиянки погибли в Сеуле во время давки

<p>Помощь пострадавшим во время давки в Сеуле. Фото © ТАСС / AP / Lee Jin-man</p>

Помощь пострадавшим во время давки в Сеуле. Фото © ТАСС / AP / Lee Jin-man

Власти Южной Кореи сообщили о гибели ещё одной россиянки в результате давки, которая произошла в центре Сеула вечером 29 октября. Таким образом, жертвами трагедии стали уже две гражданки РФ. Ещё одна отделалась травмами, она в больнице.

"Нам сообщили ещё об одной погибшей девушке. На данный момент уже два человека", — приводит ТАСС комментарий представителя посольства.

Массово откачивали на асфальте: Жертв давки в центре Сеула пытались спасти более тысячи врачей

Массово откачивали на асфальте: Жертв давки в центре Сеула пытались спасти более тысячи врачей

Лайф рассказывал, что давка случилась на прогулочной улице Итхэвон в центре столицы Южной Кореи. Там отмечали Хэллоуин. Трагедия произошла, когда толпа двигалась через узкую улицу в сторону местного бара, где якобы должна была находиться k-pop-знаменитость. По последним данным, погиб 151 человек, в том числе 19 иностранцев.

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров