Две россиянки погибли в Сеуле во время давки

Власти Южной Кореи сообщили о гибели ещё одной россиянки в результате давки, которая произошла в центре Сеула вечером 29 октября. Таким образом, жертвами трагедии стали уже две гражданки РФ. Ещё одна отделалась травмами, она в больнице.

"Нам сообщили ещё об одной погибшей девушке. На данный момент уже два человека", — приводит ТАСС комментарий представителя посольства.