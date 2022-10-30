Вулкан Эбеко выбросил пепел на четыре километра в высоту

Вулкан Эбеко вновь выбросил пепел ввысь, рассказали в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области. В предыдущий раз это произошло 27 октября.

По информации ведомства, в Северо-Курильске пеплопада не было, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жителей города не возникло.

Пепел с вулкана Эбеко в Северо-Курильске. Фото © sakh.online / Сергей Лакомов

Однако житель Северо-Курильска прислал в редакцию Sakh.online снимки, на которых заметно, что пепел всё же выпал. Его видно на машинах, верхней одежде горожан.