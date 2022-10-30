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30 октября, 02:37

Вулкан Эбеко выбросил пепел на четыре километра в высоту

<p>Выброс пепла на вулкане Эбеко. Фото © <a href="https://sakh.online/news/18/2022-10-30/zasypalo-mashiny-i-lyudey-sahalinets-pokazal-posledstviya-peplopada-na-paramushire-351434" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sakh.online / Сергей Лакомов</a></p>

Выброс пепла на вулкане Эбеко. Фото © sakh.online / Сергей Лакомов

Вулкан Эбеко вновь выбросил пепел ввысь, рассказали в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области. В предыдущий раз это произошло 27 октября.

По информации ведомства, в Северо-Курильске пеплопада не было, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жителей города не возникло.

Пепел с вулкана Эбеко в Северо-Курильске. Фото © sakh.online / Сергей Лакомов

Пепел с вулкана Эбеко в Северо-Курильске. Фото © sakh.online / Сергей Лакомов

Однако житель Северо-Курильска прислал в редакцию Sakh.online снимки, на которых заметно, что пепел всё же выпал. Его видно на машинах, верхней одежде горожан.

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Анатолий Симоненко

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