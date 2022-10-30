Вулкан Эбеко выбросил пепел на четыре километра в высоту
Выброс пепла на вулкане Эбеко. Фото © sakh.online / Сергей Лакомов
Вулкан Эбеко вновь выбросил пепел ввысь, рассказали в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области. В предыдущий раз это произошло 27 октября.
По информации ведомства, в Северо-Курильске пеплопада не было, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жителей города не возникло.
Пепел с вулкана Эбеко в Северо-Курильске. Фото © sakh.online / Сергей Лакомов
Однако житель Северо-Курильска прислал в редакцию Sakh.online снимки, на которых заметно, что пепел всё же выпал. Его видно на машинах, верхней одежде горожан.
Ранее Лайф писал, что на Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 10 километров. Пепел распространился в северо-восточном направлении в сторону Камчатского залива.