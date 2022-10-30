Россиянам дали совет, как безопаснее записывать близких в телефоне

Членов семьи в телефоне не стоит записывать по степени родства: "папа", "мама" или "брат". Мошенники могут использовать эту информацию в преступных целях, предупредила директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская.

"Ведь одна из распространённых схем мошенничества с использованием механизмов социальной инженерии — это звонки родственникам от имени абонента, чей список контактов они получили с целью получения денег. Предлогов для этого множество, чаще всего сообщается о ложном ДТП или других неприятностях, в которые якобы попал человек", — рассказала Бобровская агентству "Прайм".

Многие пренебрегают этой предосторожностью, полагая, что с ними такого не случится. На это, по словам специалиста, рассчитывают и те, кто разрабатывает приёмы подобного психологического воздействия.