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30 октября, 02:02

Россиянам дали совет, как безопаснее записывать близких в телефоне

Маркетолог Бобровская: Не следует указывать в телефоне степень родства близких

Членов семьи в телефоне не стоит записывать по степени родства: "папа", "мама" или "брат". Мошенники могут использовать эту информацию в преступных целях, предупредила директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская.

"Ведь одна из распространённых схем мошенничества с использованием механизмов социальной инженерии — это звонки родственникам от имени абонента, чей список контактов они получили с целью получения денег. Предлогов для этого множество, чаще всего сообщается о ложном ДТП или других неприятностях, в которые якобы попал человек", — рассказала Бобровская агентству "Прайм".

Многие пренебрегают этой предосторожностью, полагая, что с ними такого не случится. На это, по словам специалиста, рассчитывают и те, кто разрабатывает приёмы подобного психологического воздействия.

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Ранее Лайф писал, что эксперт Порошин рассказал, как мошенники с помощью папки "Избранное" крадут данные в "Телеграме". Специалист пояснил, что злоумышленники ставят иконку той папки на фото своего профиля в мессенджере и добавляются к жертве.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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