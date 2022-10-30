Блинкен призвал Россию не выходить из зерновой сделки
Блинкен: США призывают Россию вернуться в зерновую сделку
Решение России приостановить участие в зерновой сделке вызвало сожаление американских властей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сообщил, что Вашингтон призывает все стороны поддерживать работу этой инициативы.
"США сожалеют о том, что Россия приостановила своё участие в деятельности в рамках черноморской зерновой инициативы, запущенной при содействии ООН. Мы призываем все стороны продолжать работу этой важной и спасающей жизни инициативы", — говорится в письменном заявлении Блинкена.
Он считает, что Москва должна "работать над гарантированием того, чтобы люди по всему миру по-прежнему имели возможность получать пользу, обеспечиваемую инициативой".
Как ранее писал Лайф, Байдена возмутило решение России приостановить зерновую сделку. По его мнению, у Москвы не было причин поступать так.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после того, как утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".
ТАСС / АР / Blair Gable