Блинкен призвал Россию не выходить из зерновой сделки

Решение России приостановить участие в зерновой сделке вызвало сожаление американских властей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сообщил, что Вашингтон призывает все стороны поддерживать работу этой инициативы.

"США сожалеют о том, что Россия приостановила своё участие в деятельности в рамках черноморской зерновой инициативы, запущенной при содействии ООН. Мы призываем все стороны продолжать работу этой важной и спасающей жизни инициативы", — говорится в письменном заявлении Блинкена.

Он считает, что Москва должна "работать над гарантированием того, чтобы люди по всему миру по-прежнему имели возможность получать пользу, обеспечиваемую инициативой".