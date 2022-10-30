Болсонару обнародовал свою программу за 13 часов до начала второго тура выборов

Президент Бразилии Жаир Болсонару обнародовал свою предвыборную программу за 13 часов до открытия избирательных участков в рамках второго тура выборов лидера страны. Претендующий на переизбрание политик объяснил это тем, что хочет заручиться поддержкой тех, кто до сих пор не определился с выбором.

"Необходимо понять тех, кто ещё не определился, и предложить им безопасность для того, чтобы они могли сделать лучший выбор для будущего нашей нации. Бразилии нужны не пустые и абстрактные обещания, а твёрдый путь, основанный на конкретных действиях и, главное, принципах", — пишет Болсонару в соцсетях.

По итогам первого тура парламент обновился, в нём будет больше сторонников Болсонару, чем в ходе текущего мандата. Он надеется, что это позволит добиться "прогресса по новым предложениям" и в реализации его консервативного курса в случае переизбрания. В числе основных 22 пунктов обещаний действующего главы государства усиление борьбы с криминалом, укрепление семейных ценностей, повышение МРОТ и социальных пособий, обеспечение доступности жилья, борьба с коррупцией. Он также анонсирует планы по цифровизации системы здравоохранения, повышению доступности ДМС, налоговой реформе, модернизации образования. В числе последних пунктов значатся обеспечение свободы слова и отказ от контроля СМИ и Интернета.