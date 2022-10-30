"Ситуация накалилась": Антонов назвал реакцию США на террористическую атаку в Севастополе возмутительной

Обвинения в адрес России в приостановке зерновой сделки несправедливы. На самом деле причина в безрассудных действиях Киева. Об этом заявил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов. Дипломат отметил, что реакция Вашингтона на произошедшую террористическую атаку на порт Севастополя возмутительна: не последовало никакого осуждения.

"Зато отмечаем полное игнорирование выявленных признаков причастности британских военных специалистов к организации сегодняшнего массированного удара с применением беспилотников. Ситуация ещё больше накалилась. Но в США этого замечать не намерены. Опять всё свели к ложным обвинениям нашей страны", — прокомментировал Антонов.

Дипломат заявил, что в условиях атак и провокаций в отношении российских военных и торговых судов, задействованных в черноморской инициативе, Россия не может продолжать дальнейшую работу в этом направлении. Говоря же об инсинуациях о "провоцировании" голода, посол напомнил неоднократные призывы РФ направлять продуктовые грузы прежде всего нуждающимся странам и указал на то, что вместо этого добрая половина всех сухогрузов в рамках зерновой схемы уходила в развитые государства. В то время как Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан получали лишь около 3% агротоваров.