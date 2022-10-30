"Ситуация накалилась": Антонов назвал реакцию США на террористическую атаку в Севастополе возмутительной
Посол Антонов: Причина разрыва зерновой сделки в безрассудных действиях Киева
Обвинения в адрес России в приостановке зерновой сделки несправедливы. На самом деле причина в безрассудных действиях Киева. Об этом заявил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов. Дипломат отметил, что реакция Вашингтона на произошедшую террористическую атаку на порт Севастополя возмутительна: не последовало никакого осуждения.
"Зато отмечаем полное игнорирование выявленных признаков причастности британских военных специалистов к организации сегодняшнего массированного удара с применением беспилотников. Ситуация ещё больше накалилась. Но в США этого замечать не намерены. Опять всё свели к ложным обвинениям нашей страны", — прокомментировал Антонов.
Дипломат заявил, что в условиях атак и провокаций в отношении российских военных и торговых судов, задействованных в черноморской инициативе, Россия не может продолжать дальнейшую работу в этом направлении. Говоря же об инсинуациях о "провоцировании" голода, посол напомнил неоднократные призывы РФ направлять продуктовые грузы прежде всего нуждающимся странам и указал на то, что вместо этого добрая половина всех сухогрузов в рамках зерновой схемы уходила в развитые государства. В то время как Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан получали лишь около 3% агротоваров.
Как ранее писал Лайф, Байдена возмутило решение России приостановить зерновую сделку. По его мнению, у Москвы не было причин поступать так.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после того, как утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".