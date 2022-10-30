Во время давки в Сеуле погибла россиянка

Одна россиянка погибла, ещё одна пострадала во время давки в Сеуле, возникшей во время празднования Хэллоуина в центре города. Как сообщили в Посольстве РФ в Республике Корея, такую информацию дипломатам передали местные власти. Однако эти данные ещё требуют подтверждения.

"Как они (власти Южной Кореи. — Прим. ред.) это определили, непонятно. Возможно, нашли документы рядом. Будем выяснять", — приводит ТАСС слова заведующего консульским отделом Дениса Абдрашикова.

Что касается данных о пострадавшей россиянке, пока точно не известно, в каком она состоянии. Дипломаты стараются это выяснить.