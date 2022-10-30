Во время давки в Сеуле погибла россиянка
Одна россиянка погибла, ещё одна пострадала во время давки в Сеуле, возникшей во время празднования Хэллоуина в центре города. Как сообщили в Посольстве РФ в Республике Корея, такую информацию дипломатам передали местные власти. Однако эти данные ещё требуют подтверждения.
"Как они (власти Южной Кореи. — Прим. ред.) это определили, непонятно. Возможно, нашли документы рядом. Будем выяснять", — приводит ТАСС слова заведующего консульским отделом Дениса Абдрашикова.
Что касается данных о пострадавшей россиянке, пока точно не известно, в каком она состоянии. Дипломаты стараются это выяснить.
Лайф рассказывал, что давка случилась на прогулочной улице Итхэвон в центре столицы Южной Кореи. Там отмечали Хэллоуин. Трагедия произошла, когда толпа двигалась через узкую улицу в сторону местного бара, где якобы должна была находиться k-pop-знаменитость. По последним данным, погиб 151 человек, в том числе 19 иностранцев.
ТАСС / EPA / YONHAP