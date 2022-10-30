Британский маршал признал уязвимость страны перед российскими ракетами
Британский маршал Стрингер признал уязвимость Великобритании перед ракетами России
Великобритания никак не сможет противостоять ударам российских ракет большой дальности. Такое мнение высказал отставной маршал британской авиации Эдвард Стрингер. По его словам, Королевские вооружённые силы ограничены в возможностях и не имеют системы ПВО большой дальности. Он отметил, что Лондон мог бы защитить только эсминец "Тип-45", оснащённый ракетами Sea Viper и установленный прямо в Темзе.
Слова отставного офицера приводит The Daily Telegraph. Он добавил, что из-за российской спецоперации на Украине Запад вспомнил о ядерном оружии, "исчезнувшем" после холодной войны.
Ранее член Комитета Госдумы по обороне лейтенант запаса Андрей Гурулёв рассказал, что в случае вооружённого конфликта России и НАТО в первую очередь будут задействованы авиационные и ракетные войска. При этом у ВС РФ на вооружении есть ракеты "Кинжал", готовые потопить любой корабль альянса.
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