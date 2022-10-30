Британский маршал признал уязвимость страны перед российскими ракетами

Великобритания никак не сможет противостоять ударам российских ракет большой дальности. Такое мнение высказал отставной маршал британской авиации Эдвард Стрингер. По его словам, Королевские вооружённые силы ограничены в возможностях и не имеют системы ПВО большой дальности. Он отметил, что Лондон мог бы защитить только эсминец "Тип-45", оснащённый ракетами Sea Viper и установленный прямо в Темзе.

Слова отставного офицера приводит The Daily Telegraph. Он добавил, что из-за российской спецоперации на Украине Запад вспомнил о ядерном оружии, "исчезнувшем" после холодной войны.