Байден напугал американцев новой оговоркой

Американский президент Джо Байден шокировал соотечественников: в этот раз он оговорился, упомянув о 54 штатах США вместо 50, которые есть на самом деле. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Выступая в Пенсильвании, глава Белого дома похвастал успехом своей партии в вопросе защиты закона Obamacare о доступном медицинском обслуживании и заявил, что благодаря этому демократы взяли большинство мест в Конгрессе на промежуточных выборах 2018 года.

"Мы побывали в 54 штатах", — сообщил Байден при этом.

Оплошность президента сразу вызвала череду насмешек со стороны его критиков. Член Палаты представителей Конгресса Лорен Боберт написала, что если посчитать "состояния отрицания, замешательства, заблуждения и катастрофы, которые вызвал режим" Байдена, то он "попал бы в точку". Американский комик Терренс Уильямс призвал на помощь Иисуса. А актёр и режиссёр Роб Шнайдер предположил, что в следующей речи тот "объяснит 81 миллион голосов" на выборах 2020 года. Руководитель политического портала RealClearPolitics Том Беван вспомнил, как Барак Обама однажды насчитал "57 штатов", и сыронизировал, что Америка "потеряла три штата с 2008 года". А консервативный журналист Коллин Пруэтт пошутил, что инфляция в Штатах "настолько сильна", что это повлияло на географию.