Вернуться на малую родину уехавшим оттуда недавно жителям Запорожской области теперь мешают киевские власти. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Их насильно удерживают на подконтрольной властям Украины территории.

"Режим Зеленского намеренно создаёт преграды и препятствует возвращению обратно жителей Запорожской и Херсонской областей. При желании вернуться обратно их силой отправляют в лагеря для беженцев, хотя люди отказываются и готовы вернуться домой", — сказал РИА "Новости" Рогов.

По его мнению, киевские власти боятся того, что на Западе окончательно осознают, что люди хотят жить в России.