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30 октября, 03:42

"Боятся, что Запад увидит": Киев насильно удерживает жителей Запорожья в лагерях беженцев

Рогов: Киев мешает возвращению жителей Запорожской и Херсонской областей

Вернуться на малую родину уехавшим оттуда недавно жителям Запорожской области теперь мешают киевские власти. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Их насильно удерживают на подконтрольной властям Украины территории.

"Режим Зеленского намеренно создаёт преграды и препятствует возвращению обратно жителей Запорожской и Херсонской областей. При желании вернуться обратно их силой отправляют в лагеря для беженцев, хотя люди отказываются и готовы вернуться домой", — сказал РИА "Новости" Рогов.

По его мнению, киевские власти боятся того, что на Западе окончательно осознают, что люди хотят жить в России.

В Запорожье отразили попытку украинского десанта высадиться в районе ЗАЭС

В Запорожье отразили попытку украинского десанта высадиться в районе ЗАЭС

Ранее Лайф писал, что ВСУ устроили массированный обстрел перед попыткой высадки десанта вблизи ЗАЭС. Атаку удалось отразить, среди украинских силовиков были потери.

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Телеграм-канал Владимир Рогов

Арина Родионова

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