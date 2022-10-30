"Боятся, что Запад увидит": Киев насильно удерживает жителей Запорожья в лагерях беженцев
Рогов: Киев мешает возвращению жителей Запорожской и Херсонской областей
Вернуться на малую родину уехавшим оттуда недавно жителям Запорожской области теперь мешают киевские власти. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Их насильно удерживают на подконтрольной властям Украины территории.
"Режим Зеленского намеренно создаёт преграды и препятствует возвращению обратно жителей Запорожской и Херсонской областей. При желании вернуться обратно их силой отправляют в лагеря для беженцев, хотя люди отказываются и готовы вернуться домой", — сказал РИА "Новости" Рогов.
По его мнению, киевские власти боятся того, что на Западе окончательно осознают, что люди хотят жить в России.
Ранее Лайф писал, что ВСУ устроили массированный обстрел перед попыткой высадки десанта вблизи ЗАЭС. Атаку удалось отразить, среди украинских силовиков были потери.
Телеграм-канал Владимир Рогов