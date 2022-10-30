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30 октября, 04:00

Сто человек погибли в Сомали при нападении боевиков на здание Минобразования

В Сомали, по последним данным, 100 человек погибли, около 300 пострадали в результате атаки боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" на здание Министерства образования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление президента страны Хасана Шейха Махмуда.

Террористы сначала взорвали в Могадишо два автомобиля перед министерством, а затем проникли внутрь — и там завязалась перестрелка с сотрудниками службы безопасности. Погибли в том числе дети.

В Сомали неизвестные обстреляли из миномётов место проведения президентских выборов

В Сомали неизвестные обстреляли из миномётов место проведения президентских выборов

Ранее Лайф писал, что в августе боевики этой же группировки атаковали в столице Сомали гостиницу Hotel SYL, расположенную рядом с президентским дворцом. Она является одним из самых охраняемых объектов в Могадишо, там часто бывают высшие чиновники и влиятельные официальные лица.

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horseedmedia.net

Андрей Григорьев

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