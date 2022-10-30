Сто человек погибли в Сомали при нападении боевиков на здание Минобразования
В Сомали, по последним данным, 100 человек погибли, около 300 пострадали в результате атаки боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" на здание Министерства образования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление президента страны Хасана Шейха Махмуда.
Террористы сначала взорвали в Могадишо два автомобиля перед министерством, а затем проникли внутрь — и там завязалась перестрелка с сотрудниками службы безопасности. Погибли в том числе дети.
Ранее Лайф писал, что в августе боевики этой же группировки атаковали в столице Сомали гостиницу Hotel SYL, расположенную рядом с президентским дворцом. Она является одним из самых охраняемых объектов в Могадишо, там часто бывают высшие чиновники и влиятельные официальные лица.
horseedmedia.net