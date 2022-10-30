Политолог рассказал, когда могут наладиться отношения России и Германии

Старые мечты Германии подразумевали, что она очень нужна России. Берлин в последнее время почувствовал себя в роли ментора, учителя. Такие ошибочные представления сложились из-за того, что раз они покупают у нас топливо, то Россия должна быть благодарна. Такое мнение высказал политолог Юрий Светов, объясняя публичные сетования президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера после его визита на Украину.



В интервью телеканалу "360" он отметил, что экономика Германии многие десятилетия развивалась именно из-за непрерывных поставок дешёвых российских энергоносителей. Однако теперь, поняв, что Москва может легко перенаправить потоки и не желает слушать наставления, в ФРГ огорчились.

"Обратите внимание: Штайнмайер не говорит о каких-то ошибках Германии, не говорит, что ФРГ не хотела прислушиваться к России. Нет. Он говорит, что Россия не права, она ошибалась, поэтому ФРГ с ней отношения разрывает. Как в детском саду — отдавай мои куклы и тряпки, я с тобой больше не играю", — пояснил Светов.

Он выразил надежду, что выход из сложившейся ситуации будет найден, припомнив, что Россия смогла наладить отношения с Германией даже после двух войн, а также "ужаса, который Германия натворила" на территории Советского Союза. Однако для этого необходимо новое поколение германских политиков, подчеркнул эксперт, потому как нынешнее не способно решать проблемы, в том числе затрагиваемые российским президентом.

"Мы заинтересованы в немецких технологиях, немецкие компании работали в России успешно. Поэтому я думаю, что отношения наладятся тогда, когда в них будет заинтересован бизнес. Когда немецкий бизнес очнётся от сеанса шокотерапии, который им власти преподнесли, и увидит, что потерял, тогда, может быть, посыл о налаживании контакта возникнет снова", — считает Светов.