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30 октября, 06:33

Пьяный водитель иномарки проехал на красный и протаранил машину с медиками в Новосибирске

В Новосибирске иномарка протаранила машину скорой помощи, пострадало шесть человек

В Новосибирске пьяный водитель легковушки протаранил машину скорой помощи, когда пытался проехать на красный свет. Пострадало шесть человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области.

Момент столкновения иномарки с машиной скорой помощи в Новосибирске. Видео © LIFE

ДТП произошло в 04:22 по местному времени на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе. В результате столкновения машина с медиками перевернулась, пострадал экипаж скорой, а также водитель и пассажир иномарки.

Погибли трое: Грузовик опрокинулся на легковушку после столкновения на трассе в Кузбассе

Погибли трое: Грузовик опрокинулся на легковушку после столкновения на трассе в Кузбассе

Ранее сообщалось о столкновении пассажирской "газели" со стоящим на обочине бензовозом под Белгородом. По предварительным данным, в этот момент рабочие пилорамы возвращались со смены домой. В результате погибло восемь человек.

Обложка ©

ГУ МВД РФ по Новосибирской области

Светлана Оперук

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