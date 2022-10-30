Пьяный водитель иномарки проехал на красный и протаранил машину с медиками в Новосибирске

В Новосибирске пьяный водитель легковушки протаранил машину скорой помощи, когда пытался проехать на красный свет. Пострадало шесть человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области.

Момент столкновения иномарки с машиной скорой помощи в Новосибирске. Видео © LIFE

ДТП произошло в 04:22 по местному времени на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе. В результате столкновения машина с медиками перевернулась, пострадал экипаж скорой, а также водитель и пассажир иномарки.