Пьяный водитель иномарки проехал на красный и протаранил машину с медиками в Новосибирске
В Новосибирске иномарка протаранила машину скорой помощи, пострадало шесть человек
В Новосибирске пьяный водитель легковушки протаранил машину скорой помощи, когда пытался проехать на красный свет. Пострадало шесть человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области.
Момент столкновения иномарки с машиной скорой помощи в Новосибирске. Видео © LIFE
ДТП произошло в 04:22 по местному времени на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе. В результате столкновения машина с медиками перевернулась, пострадал экипаж скорой, а также водитель и пассажир иномарки.
Ранее сообщалось о столкновении пассажирской "газели" со стоящим на обочине бензовозом под Белгородом. По предварительным данным, в этот момент рабочие пилорамы возвращались со смены домой. В результате погибло восемь человек.
ГУ МВД РФ по Новосибирской области