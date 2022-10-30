Как задобрить сущностей в доме накануне Дня Всех Святых: 5 проверенных способов

В конце октября – начале ноября друг за другом следуют два мистических праздника — Хэллоуин и католический День Всех Святых. В ночь с 31 октября на 1 ноября потусторонние гости набираются таких сил, что способны оказаться снова среди живых. Поэтому накануне Дня Всех Святых, то есть в Хэллоуин, стоит позаботиться о безопасности в доме. Как же задобрить духов в самую мистическую ночь года?

1. Задобрите духов сладостями

Попробуйте задобрить сладостями соседей из потустороннего мира. Фото © Freepik

Странно это или нет, но нечистая сила, которая может обитать в доме, любит сладкое. И, чтобы её задобрить, можно откупиться печеньем и конфетами. Вечером насыпать их в вазочку или тарелку, а потом поставить угощение либо в высокое и труднодоступное для других место, либо в самый тёмный угол квартиры или дома. Мысленно обратитесь к сущностям, скажите, что хотите с ними подружиться, угощаете лакомством и вежливо просите вам не досаждать. Скорее всего, спустя несколько дней, когда решите проверить оставленные сладости, заметите разницу — каких-то конфет или печенья будет не хватать.

2. Преподнесите угощение домовому

Задобрите домового на Хэллоуин — угостите его чем-то вкусным или полезным. Фото © Freepik

И хотя домовой считается добрым духом, оберегающим и защищающим дом, не всегда этот невидимый сосед оказывает радушный приём. Люди, кто переезжает в новое место, часто жалуются на шум в тёмное время суток. Но можно ли подружиться с домовым? Да, один из способов — задобрить угощением. В древности славяне ставили за печку тарелку с сыром, мёдом и хлебом. Сегодня лакомство можно поставить на самую высокую полку на кухне или в комнате. Ещё этот дух любит молоко и сладкое. Налейте в Хэллоуин блюдце молока и положите рядом пару конфет — это поможет наладить контакт с домовым.

3. Устройте представление для соседей из других миров

Устроить представление — тоже действенный способ задобрить духов. Фото © Freepik

Если вспомнить практики шаманов или язычников, можно заметить одно совпадение: часто люди, чтобы успокоить или задобрить духов, танцевали, пели песни или устраивали целые представления. Разводить дома костёр и с бубном плясать вокруг него, конечно, не стоит — можно обойтись обычным танцем. Очень важно во время обряда мысленно обращаться к сущностям вокруг, приговаривая, что исполняете представление исключительно для них, уважаете потусторонних соседей и хотите жить с ними в мире и гармонии. Музыку, как и танец, лучше выбрать более спокойную, классическую.

4. Почтите память усопших родственников

Нередко бывает, что призраками в домах оказываются души умерших родственников. Фото © Freepik

Нередко случается, что призраками и сущностями в домах оказываются души умерших родственников. Если вы живёте в квартире усопшего дедушки, в Хэллоуин его душа, набравшись сил, может вернуться в место, где обитала, и испугаться встречи с вами. Чтобы спать в самую мистическую ночь года спокойно, предварительно сходите на могилу родственника: почтите память, приберитесь, оставьте угощение. Так сущность из другого мира запомнит вас и, на миг вернувшись в старый дом, уже не захочет вас пугать и прогонять.

5. В Хэллоуин дайте взятку нечистой силе

От сущностей можно попросту откупиться. Фото © Freepik