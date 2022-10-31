Не только баба-яга и леший: Кого из славянской нечисти можно повстречать в Хэллоуин

Если какие-то демоны или мифические существа, которых опасались славяне (леший, русалки или баба-яга), остались в памяти у большинства, то про другую нечисть все забыли. И очень зря, ведь встреча с некоторыми её представителями может быть чуть ли не смертельно опасной. Все знают, что в ночь с 31 октября на 1 ноября чаще всего происходят мистические истории, в которых люди встречаются с чем-то потусторонним. Самый страшный праздник года на пороге. И Лайф решил напомнить про некоторых существ, которых боялись жившие на Руси. Ведь никогда не знаешь, кого можно встретить в Хэллоуин.

Банник

Фото © Shutterstock

Если в доме, по преданию, живёт домовой, то в бане — банник. Вы когда-нибудь вообще слышали о таком существе? А вот на Руси все знали про этого духа. Небольшая постройка отдельно от дома была предназначена не только непосредственно для мытья, в бане могли принимать роды и даже врачевать. А везде, где есть человек, рядом селится и кто-то из нечистой силы. Банник представлялся злым и невысоким стариком с длинной бородой, способным не только превращаться в чёрную кошку, но и запарить человека до смерти, заперев дверь и не выпуская жертву. Нередко перед мытьём духа задабривали, поднося хлеб с солью, чтобы тот точно не сделал ничего плохого. А ещё никогда на Руси не оставляли некрещёных детей мыться одних, потому что банник любил красть таких малышей.

Леший

Один из самых неоднозначных героев. Лешего славяне боялись и уважали, вежливо называли господином или хозяином леса. По преданию, выглядело это существо всегда по-разному: могло прикинуться огромным деревом с лицом, похожим на человеческое, оказаться сущностью с чертами животных, растений и людей одновременно. Но в каком бы образе леший ни появился перед предками — все узнавали в нём лесного царя. Главенствуя над дикими животными, леший мог иногда натравливать их на людей (в воспитательных мерах, чтобы человек оберегал и ценил лесные дары, используя с умом). Но и этих редких наказаний хватало, поэтому предки делали подношения лесному духу, пытаясь всячески с тем подружиться.

Водяной

Как и у леса, у водоёмов тоже был грозный хранитель и хозяин — водяной. Поверьте, вы бы не хотели с ним встретиться. В зависимости от мифологии разных славянских групп описания и названия этого демона древности могли меняться. А вот суть оставалась одинаковой: опасная нечистая сила, которая обитает в водоёмах и пакостит людям. Рыбаки не могли прожить без своего дела, поэтому с водяным им приходилось заключать мирное соглашение, одаривая существо и делая ему разные подношения.

Русалки

Фото © Shutterstock

Возможно, диснеевская принцесса Ариэль оказалась исключением, потому что прославилась добротой. А вот у славян такие существа были исключительно отрицательными героинями. Чаще всего в русалок превращались девушки-утопленницы. На Руси их ещё называли водяницами, мавками, лоскотухами и бродницами. Эта нечисть заманивала сладкими речами наивных молодых юношей, желая, чтобы те подошли максимально близко. Русалки хватали жертву и утаскивали под воду на самое дно, где мучили и терзали её, а потом топили. Зачастую жили такие красавицы группами, поэтому, попавшись на крючок, спастись от них было крайне сложно.

Баба-яга

Фото © Shutterstock

Невозможно не упомянуть о знаменитой старушке, если говорить про славянских демонов. Баба-яга вселяла в наших предков страх. Мол, способна красть младенцев, запекать в печи и съедать. Хотя на самом деле этот персонаж выступал больше хранителем леса и стражем между мирами мёртвых и живых. Вы же помните, что у яги только одна костяная нога? На огромной лопате, летая в ступе, бабуля с лёгкостью могла отправить в печь смельчаков, отважившихся её навестить, причём сил хватало даже на облачённых в доспехи. Поэтому славяне боялись в тёмное время оказываться в лесу, не желая встретиться со смертельно опасной бабой-ягой.

Мара