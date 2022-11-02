Бывший под следствием ректор РАНХиГС Мау покинул Россию
РИА "Новости": Ректор РАНХиГС Владимир Мау уехал в Израиль
Ректор РАНХиГС Владимир Мау, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, уехал в Израиль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Улетел сегодня", — рассказал источник.
Напомним, 30 июня ректор РАНХиГС Владимир Мау был помещён под домашний арест до 7 августа по обвинению в хищении 21 миллиона рублей бюджетных средств. Вину он не признал. По данному делу также были задержаны экс-замминистра просвещения Марина Ракова, директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев и другие. Позже Мау заменили арест на подписку о невыезде. 10 августа обвиняемый в мошенничестве вернулся к обязанностям ректора академии. 14 октября суд прекратил уголовное преследование Мау.
ТАСС / Сергей Савостьянов