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2 ноября, 13:19

Бывший под следствием ректор РАНХиГС Мау покинул Россию

РИА "Новости": Ректор РАНХиГС Владимир Мау уехал в Израиль

Ректор РАНХиГС Владимир Мау, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, уехал в Израиль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Улетел сегодня", — рассказал источник.

Следствие по делу ректоров РАНХиГС и "Шанинки" завершено

Следствие по делу ректоров РАНХиГС и "Шанинки" завершено

Напомним, 30 июня ректор РАНХиГС Владимир Мау был помещён под домашний арест до 7 августа по обвинению в хищении 21 миллиона рублей бюджетных средств. Вину он не признал. По данному делу также были задержаны экс-замминистра просвещения Марина Ракова, директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев и другие. Позже Мау заменили арест на подписку о невыезде. 10 августа обвиняемый в мошенничестве вернулся к обязанностям ректора академии. 14 октября суд прекратил уголовное преследование Мау.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Оксана Попова
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