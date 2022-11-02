Путин поручил создавать военную экипировку с учётом мнения бойцов

Президент РФ Владимир Путин поручил учитывать мнение самих военных по поводу экипировки и решать вопросы "не по каким-то бюрократическим нормативам и инструкциям" ради достижения результата. Об этом он сказал в ходе совещания с членами КС при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

Президент РФ Владимир Путин поручил учитывать мнение самих военных по поводу экипировки. Видео © LIFE

"Работа должна быть выстроена системно, по каждому предмету экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку, как она выполняет функцию, для которой создавалась: и аптечка, и снаряжение и даже те предметы, которые на первый взгляд кажутся незначительными", — пояснил глава государства.

Путин добавил, что подобная системность в работе касается и вопросов вооружения, которое должно совершенствоваться и оставаться эффективным.