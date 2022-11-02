Путин поручил создавать военную экипировку с учётом мнения бойцов
Президент РФ Владимир Путин поручил учитывать мнение самих военных по поводу экипировки и решать вопросы "не по каким-то бюрократическим нормативам и инструкциям" ради достижения результата. Об этом он сказал в ходе совещания с членами КС при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.
Президент РФ Владимир Путин поручил учитывать мнение самих военных по поводу экипировки. Видео © LIFE
"Работа должна быть выстроена системно, по каждому предмету экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку, как она выполняет функцию, для которой создавалась: и аптечка, и снаряжение и даже те предметы, которые на первый взгляд кажутся незначительными", — пояснил глава государства.
Путин добавил, что подобная системность в работе касается и вопросов вооружения, которое должно совершенствоваться и оставаться эффективным.
Как писал Лайф, глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил об улучшении ситуации с экипировкой военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине. По его словам, Минобороны РФ устранило все недостатки по обеспечению бойцов.
LIFE