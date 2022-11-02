НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 ноября, 13:07

Путин поручил создавать военную экипировку с учётом мнения бойцов

Президент РФ Владимир Путин поручил учитывать мнение самих военных по поводу экипировки и решать вопросы "не по каким-то бюрократическим нормативам и инструкциям" ради достижения результата. Об этом он сказал в ходе совещания с членами КС при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

Президент РФ Владимир Путин поручил учитывать мнение самих военных по поводу экипировки. Видео © LIFE

"Работа должна быть выстроена системно, по каждому предмету экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку, как она выполняет функцию, для которой создавалась: и аптечка, и снаряжение и даже те предметы, которые на первый взгляд кажутся незначительными", — пояснил глава государства.

Путин добавил, что подобная системность в работе касается и вопросов вооружения, которое должно совершенствоваться и оставаться эффективным.

Как писал Лайф, глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил об улучшении ситуации с экипировкой военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине. По его словам, Минобороны РФ устранило все недостатки по обеспечению бойцов.

В России ускорят создание военной экипировки будущего

В России ускорят создание военной экипировки будущего

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров