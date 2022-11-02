VK запустит челленджи и квизы в честь Дня народного единства
VK поздравит россиян с Днём народного единства
Компания VK на своих платформах поздравит россиян с Днём народного единства, проведёт специальные челленджи, квизы и порадует пользователей специальным плейлистом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
"VK запускает активности, приуроченные ко Дню народного единства, 4 ноября. Они помогут пользователям напомнить, насколько самобытен каждый из народов России, как многообразны их языки, традиции и жизненные уклады. И в то же время почувствовать, что, несмотря на различия, нас всех объединяет любовь к своей стране, истории и близким, которые могут жить в разных уголках нашей огромной и уникальной Родины", — говорится в опубликованном релизе.
В преддверии праздника в соцсетях VK и "Одноклассники" будет запущен тематический квиз, в котором пользователи будут угадывать принадлежность традиций, фраз и блюд тех или иных народов России. В сервисе "VK Клипы" блогеры опубликуют видео на знание языков народов России. А вот "VK Музыка" и "VK Праздники" подготовили для пользователей плейлист "Держаться корней" с этническими песнями из разных уголков страны.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому возле храма Василия Блаженного в Москве.
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ТАСС / Елена Афонина