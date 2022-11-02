НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 ноября, 12:53

VK запустит челленджи и квизы в честь Дня народного единства

VK поздравит россиян с Днём народного единства

Компания VK на своих платформах поздравит россиян с Днём народного единства, проведёт специальные челленджи, квизы и порадует пользователей специальным плейлистом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"VK запускает активности, приуроченные ко Дню народного единства, 4 ноября. Они помогут пользователям напомнить, насколько самобытен каждый из народов России, как многообразны их языки, традиции и жизненные уклады. И в то же время почувствовать, что, несмотря на различия, нас всех объединяет любовь к своей стране, истории и близким, которые могут жить в разных уголках нашей огромной и уникальной Родины", — говорится в опубликованном релизе.

В преддверии праздника в соцсетях VK и "Одноклассники" будет запущен тематический квиз, в котором пользователи будут угадывать принадлежность традиций, фраз и блюд тех или иных народов России. В сервисе "VK Клипы" блогеры опубликуют видео на знание языков народов России. А вот "VK Музыка" и "VK Праздники" подготовили для пользователей плейлист "Держаться корней" с этническими песнями из разных уголков страны.

Россиянам напомнили про длинные выходные из-за Дня народного единства

Россиянам напомнили про длинные выходные из-за Дня народного единства

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому возле храма Василия Блаженного в Москве.

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров