Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Президент России Владимир Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому возле Храма Василия Блаженного в Москве. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы с вами забегаем чуть вперёд. Президент будет в Москве в День народного единства. Вы знаете, что открылся (после реставрации. — Прим. Лайфа) памятник Минину и Пожарскому. Президент возложит цветы к этому памятнику", — заявил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что в графике у Владимира Путина есть ещё несколько пунктов, которые будут в русле праздника.