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1 ноября, 11:00

Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Президент России Владимир Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому возле Храма Василия Блаженного в Москве. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы с вами забегаем чуть вперёд. Президент будет в Москве в День народного единства. Вы знаете, что открылся (после реставрации. — Прим. Лайфа) памятник Минину и Пожарскому. Президент возложит цветы к этому памятнику", — заявил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что в графике у Владимира Путина есть ещё несколько пунктов, которые будут в русле праздника.

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Ранее Лайф сообщал, что памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому вновь появился на Красной площади после реставрации, и публиковал его видео.

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Kremlin.ru

Артур Белкин

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