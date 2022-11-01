33-летний боец ММА Александр Писарев мог насмерть отравиться арбузом

Смерть 33-летнего бойца ММА Александра Писарева могла наступить от отравления арбузом. Как рассказал Лайфу источник, на грани жизни и смерти с такими же симптомами оказалась и его жена, которую, к счастью, успели госпитализировать.

Пара жила в квартире в Балашихе вместе с отцом Писарева. Днём 30 октября последний вернулся с прогулки с собакой и позвал сына обедать. Зайдя в комнату, увидел Александра и его жену спящими, однако, приблизившись, понял, что боец уже не дышит, а супруга находится в критическом состоянии.

Спортсмен был абсолютно здоров, не имел никаких хронических заболеваний, лишь после боёв иногда случались переломы пальцев. По словам убитого горем отца, живущая под одной крышей семья питалась совершенно одинаково. На днях спортсмена уже рвало, и непонятно, какой продукт мог привести к таким серьёзным последствиям.

Теперь все ждут вскрытия, которое и покажет точную причину смерти Александра. При этом спортсмена будут кремировать, как он сам этого хотел.