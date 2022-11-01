Телеведущий Кузичев: У Киева нет других возможностей воздействия, кроме терроризма

Телеведущий, секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев назвал теракт в Мелитополе, в результате которого пострадали мирные жители и журналисты холдинга "ЗаМедиа", актом запугивания и физического уничтожения. По его словам, гибель большого количества талантливых людей была бы "бонусом" для украинских организаторов преступления, но это не являлось их целью. Об этом он рассказал в шоу "Дайте сказать!".

Анатолий Кузичев рассказал о нестандартных способах воздействия киевского режима на общественность. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"Как и у любого теракта, это (теракт в Мелитополе. — Прим. Лайфа) терроризм, Конечно, это ничего, ничего другого. Это ни война, ни, как они там называют, свои территории обороняют. Это всё бред собачий, это настоящий терроризм. К террору переходят люди и структуры, у которых нет никаких других возможностей. А у них, я так понимаю, кроме того, что они побирушки знаменитые, просто канонические, других возможностей воздействия нет", — сказал телеведущий.

Именно из-за отсутствия любых иных способов воздействия украинские военные прибегают к актам терроризма, продолжил он. Кузичев пояснил, что для террористов основной мотив — не жертвы, а запугивание. Таким образом преступники хотят повлиять на общественность, чтобы она предпринимала какие-либо шаги для давления на власть. Но, как напомнил эксперт, Россия не ведёт переговоров с такими людьми.

Говоря о причинах возникновения ненависти украинского народа к русским, Кузичев подчеркнул, что она сформировалась не одномоментно: это долгий процесс, напряжённая, серьёзная и профессиональная работа, которая велась на протяжении долгого времени.

"Украина вообще неоднородна. Я часто говорю про это и повторю ещё раз: Украина, так уж случилось, сшита из трёх совершенно разнообразных, не совпадающих ни ментально, ни культурно, ни исторически частей", — резюмировал Кузичев.